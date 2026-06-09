Астанчанин потратил 500 тысяч тенге с найденной банковской карты
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Столичные полицейские задержали мужчину, который незаконно воспользовался банковской картой, принадлежащей другому человеку.
По данным полиции, мужчина нашёл на улице карту Halyk Bank. Вместо того чтобы вернуть её владельцу или передать в полицию, он использовал её для покупок в магазинах города.
В результате таких действий владельцу карты был нанесён ущерб примерно на 500 тысяч тенге.
В ходе оперативных мероприятий личность подозреваемого установили, после чего его задержали. Мужчина признал свою вину.
По этому факту проводится досудебное расследование.
В ведомстве напоминают, что найденные вещи, особенно банковские карты, необходимо возвращать владельцам или сдавать в правоохранительные органы. Использование чужого имущества считается преступлением и влечёт ответственность по закону Казахстана.
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