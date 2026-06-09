Астанчанин потратил 500 тысяч тенге с найденной банковской карты

Столичные полицейские задержали мужчину, который незаконно воспользовался банковской картой, принадлежащей другому человеку.

По данным полиции, мужчина нашёл на улице карту Halyk Bank. Вместо того чтобы вернуть её владельцу или передать в полицию, он использовал её для покупок в магазинах города.

В результате таких действий владельцу карты был нанесён ущерб примерно на 500 тысяч тенге.

В ходе оперативных мероприятий личность подозреваемого установили, после чего его задержали. Мужчина признал свою вину.

По этому факту проводится досудебное расследование.

В ведомстве напоминают, что найденные вещи, особенно банковские карты, необходимо возвращать владельцам или сдавать в правоохранительные органы. Использование чужого имущества считается преступлением и влечёт ответственность по закону Казахстана.