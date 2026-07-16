19-летний житель Астаны, согласившийся на «легкий заработок» в интернете, оказался на скамье подсудимых. За передачу доступа к своему банковскому счету третьим лицам молодой человек получил 30 тысяч тенге, однако впоследствии счет использовали в мошеннической схеме, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.

По данным прокуратуры, молодой человек откликнулся на объявление о подработке в одной из социальных сетей. После этого неизвестные предложили ему оформить банковский счет и предоставить к нему доступ, объяснив это необходимостью проведения операций с криптовалютой.

Следуя их указаниям, астанчанин дистанционно открыл счет, а затем передал логин и пароль от мобильного банковского приложения. За это он получил 30 тысяч тенге, которыми распорядился по своему усмотрению.

Счет использовали мошенники

Позже через этот банковский счет начали проходить финансовые операции, связанные с мошенничеством.

Как установило следствие, молодой человек фактически предоставил злоумышленникам возможность свободно распоряжаться своим банковским счетом. Лишь спустя время он узнал, что его реквизиты использовались для перевода денежных средств, полученных преступным путем.

Суд назначил штраф

Государственный обвинитель представил суду доказательства виновности подсудимого. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 месячных расчетных показателей — 216 250 тенге.

Приговор вступил в законную силу 29 мая 2026 года.

В прокуратуре Астаны напомнили, что передача третьим лицам банковских счетов, платежных карт, реквизитов, а также логинов и паролей от мобильных банковских приложений может повлечь уголовную ответственность.

Ведомство призвало граждан не соглашаться на предложения о «легком заработке» и незамедлительно сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.