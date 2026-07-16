Сборная Аргентины вновь сыграет в финале чемпионата мира. В драматичном полуфинале команда Лионеля Скалони сумела переломить ход встречи и обыграла Англию со счетом 2:1 на стадионе Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

Для аргентинцев это уже второй подряд финал чемпионата мира и шанс защитить титул, завоеванный в Катаре. Победа вызвала бурю эмоций не только в самой Аргентине, но и далеко за ее пределами. О том, как мир встретил триумф «альбиселесте», – в материале корреспондента BAQ.KZ.

Президент не сдержал эмоций

Одним из первых на победу отреагировал президент Аргентины Хавьер Милей.

Политик опубликовал короткое, но очень эмоциональное сообщение в социальной сети X.

VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!

LRPMQLRCRMP... – Javier Milei (@JMilei) July 15, 2026

После слов «Вперед, Аргентина!» глава государства добавил два характерных для аргентинского испанского языка грубых ругательства.

Принц Уильям не скрывал разочарования

Совсем другие чувства испытали английские болельщики. Принц Уильям, который поддерживал сборную Англии, признался, что тяжело переживает поражение.

Несмотря на разочарование, он поблагодарил игроков и тренерский штаб за яркий турнир, отметив, что нынешняя команда стала одной из самых сплоченных сборных Англии за последние годы.

Семья Месси праздновала вместе со всей страной

Пока стадион в Атланте праздновал выход Аргентины в финал, супруга капитана команды Антонела Рокуццо делилась эмоциями в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Позже она опубликовала семейные фотографии с тремя сыновьями в футболках национальной сборной. Пост за считанные часы собрал миллионы лайков и тысячи поздравлений со всего мира.

Бекхэмы переживали каждую минуту

Полуфинал держал в напряжении даже тех, кто привык к самым громким футбольным драмам.

На трибунах за Англию переживали Дэвид и Виктория Бекхэм вместе с сыновьями Ромео и Крузом.

Когда Энтони Гордон открыл счет, бывший капитан английской сборной вскочил с места, вскинул руки вверх, а Виктория эмоционально аплодировала и обняла мужа.

Видео быстро разлетелось по социальным сетям.

Особенно символично это выглядело после четвертьфинала, когда Викторию активно обсуждали в интернете из-за ее невозмутимой реакции на победный гол Англии. На этот раз скрыть эмоции уже не получилось.

Райан Гарсия: «Некоторые вещи неизбежны»

Американский боксер Райан Гарсия также поздравил Лионеля Месси и сборную Аргентины.

В своем Instagram он написал, что некоторые события просто невозможно остановить.

«Некоторые вещи неизбежны».

По словам спортсмена, теперь Месси снова получил шанс выиграть главный футбольный трофей вместе со своей национальной командой.

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Реакция Бибисары Асаубаевой

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева также отреагировала на победу Аргентины в полуфинале.

Спортсменка опубликовала в своем телеграм-канале фото перед зеркалом, подписав:

«Болела за Англию, но не судьба, зато увижу Мбаппе и Джуда», - написала Асаубаева.

После финального свистка вспыхнул конфликт

К слову, после финального свистка напряжение вылилось в потасовку между футболистами. В центре инцидента оказался полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. На опубликованных кадрах видно, как он подходит к празднующим победу аргентинцам и наносит легкий удар ладонью по затылку защитнику Валентину Барко.

В ответ аргентинец толкнул Беллингема, после чего между игроками завязалась словесная перепалка. В конфликт вмешались футболисты обеих команд, которым пришлось разнимать участников стычки. По информации СМИ, дисциплинарный комитет ФИФА может рассмотреть данный эпизод после матча.

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Реакция самого Месси После триумфального матча сам Лионель Месси признался, что этот успех имеет для него особое значение. «Горжусь и рад, что могу осчастливить всех аргентинцев. Я готовился к этому чемпионату мира почти год. Декабрь я провел в Аргентине, тренируясь утром и днем, потому что знал, что отдам все силы, чтобы приехать сюда в наилучшей форме», – подчеркнул Месси. Теперь легендарному аргентинцу остается сделать последний шаг. Уже в финале чемпионата мира сборная Аргентины встретится с Испанией, а сам Месси получит шанс вновь поднять над головой главный футбольный трофей и завершить турнир еще одной исторической победой. Победа Аргентины Выход в финал чемпионата мира стал для сборной Аргентины седьмым в истории. Ранее команда играла в решающих матчах мирового первенства в 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 и 2022 годах. Трижды аргентинцы становились чемпионами мира – в 1978 году, когда турнир проходил на их родине, в 1986-м под руководством Диего Марадоны, а также в 2022 году в Катаре, где в драматичном финале обыграли Францию в серии пенальти.

Теперь у команды Аргентины есть шанс защитить титул и стать четырехкратным чемпионом мира. В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с Испанией, которая днем ранее обыграла Францию.