Мужчина спрыгнул с моста у столичного вокзала

В столице мужчина получил тяжелые травмы после падения с моста у вокзала.

Инцидент произошел возле вокзала "Нурлы Жол". По предварительным данным, он упал с моста и получил серьёзные травмы.

Очевидцы сообщили о произошедшем, после чего пострадавшему была оперативно оказана помощь. Его экстренно доставили в больницу, где он находится под наблюдением врачей.

В Департаменте полиции Астаны, по факту попытки суицида возбуждено уголовное дело. Установлено, что 28 мая мужчина спрыгнул с моста.

"Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь", – ответили в ведомстве на запрос редакции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.