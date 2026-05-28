Мужчина спрыгнул с моста у столичного вокзала
Сегодня 2026, 17:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 17:34Сегодня 2026, 17:34
177Фото: кадр из видео
В столице мужчина получил тяжелые травмы после падения с моста у вокзала.
Инцидент произошел возле вокзала "Нурлы Жол". По предварительным данным, он упал с моста и получил серьёзные травмы.
Очевидцы сообщили о произошедшем, после чего пострадавшему была оперативно оказана помощь. Его экстренно доставили в больницу, где он находится под наблюдением врачей.
В Департаменте полиции Астаны, по факту попытки суицида возбуждено уголовное дело. Установлено, что 28 мая мужчина спрыгнул с моста.
"Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь", – ответили в ведомстве на запрос редакции.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Самое читаемое
- Квартира в ЖК Астаны загорелась из-за еды на плите
- Какая погода ожидается в Казахстане
- Льготная ипотека и рост цен: почему жилье в Казахстане продолжает дорожать
- В ЕАЭС обсудили новую систему контроля поставок товаров в Россию
- 99 тысяч пассажиров воспользовались ж/д маршрутами между Казахстаном и Россией