Астанчанин угрожал бывшей сожительнице поджогом

В Астане суд назначил 60 часов общественных работ мужчине, который угрожал бывшей сожительнице поджогом и облил ее горючей жидкостью.

Что произошло

Как сообщает прокуратура столицы, ужчина, действуя на почве ревности, пришел на место работы бывшей гражданской жены с бутылкой горючей жидкости.

Пытаясь вернуть женщину, он начал угрожать ей поджогом, после чего облил потерпевшую горючей жидкостью, создав реальную угрозу ее жизни.

Какое наказание назначил суд

В ходе судебного заседания государственный обвинитель доказал вину подсудимого.

Суд назначил ему наказание в виде 60 часов общественных работ. Кроме того, в отношении мужчины установлены особые требования к поведению, в том числе запрет приближаться к потерпевшей.

Приговор не вступил в законную силу.

Что напоминает прокуратура

Надзорный орган призывает граждан при возникновении угрозы безопасности незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Это позволит своевременно защитить свои права и предотвратить более тяжкие последствия.

В ведомстве также напомнили, что посягательства на жизнь, здоровье и неприкосновенность граждан, в том числе угрозы и преследование, влекут предусмотренную законом уголовную ответственность.