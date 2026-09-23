Астанчанин угрожал бывшей сожительнице поджогом
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане суд назначил 60 часов общественных работ мужчине, который угрожал бывшей сожительнице поджогом и облил ее горючей жидкостью.
Что произошло
Как сообщает прокуратура столицы, ужчина, действуя на почве ревности, пришел на место работы бывшей гражданской жены с бутылкой горючей жидкости.
Пытаясь вернуть женщину, он начал угрожать ей поджогом, после чего облил потерпевшую горючей жидкостью, создав реальную угрозу ее жизни.
Какое наказание назначил суд
В ходе судебного заседания государственный обвинитель доказал вину подсудимого.
Суд назначил ему наказание в виде 60 часов общественных работ. Кроме того, в отношении мужчины установлены особые требования к поведению, в том числе запрет приближаться к потерпевшей.
Приговор не вступил в законную силу.
Что напоминает прокуратура
Надзорный орган призывает граждан при возникновении угрозы безопасности незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Это позволит своевременно защитить свои права и предотвратить более тяжкие последствия.
В ведомстве также напомнили, что посягательства на жизнь, здоровье и неприкосновенность граждан, в том числе угрозы и преследование, влекут предусмотренную законом уголовную ответственность.
Самое читаемое
- Учиться как в НИШ: смогут ли обычные школы Казахстана перенять опыт ведущих школ
- В Семее убили 19-летнюю студентку: подозреваемый задержан
- Камеры через каждый километр и новые дороги: что изменится на трассах Казахстана
- Дастан Сатпаев единственный казахстанец в новой FIFA: смотрим его карточку
- Почти 6 млн тенге спрятали в крупе: таксист сорвал схему мошенников