В Астане расследуется жестокое убийство, совершённое в жилом комплексе "Орбита". По предварительным данным, мужчина нанес своей сожительнице смертельные ножевые ранения, а затем спрыгнул с 25-го этажа. Он выжил и госпитализирован в тяжёлом состоянии, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции города, инцидент произошёл 19 июня. Между сожителями вспыхнул конфликт, в ходе которого 36-летний мужчина ударил женщину ножом не менее четырёх раз. Трагедия произошла на глазах одного из детей.

После нападения злоумышленник выбросился с балкона и упал на припаркованный автомобиль. Он выжил, но получил множественные травмы. Сейчас мужчина находится под охраной в медицинском учреждении.

Погибшая — 33-летняя Сания — скончалась на месте. У неё остались двое малолетних сыновей 7 и 10 лет.

По данным из соцсетей, причиной трагедии могли стать финансовые разногласия между сожителями.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК ("Убийство"). Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.