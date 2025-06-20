Астанчанин зверски убил возлюбленную и выбросился с 25-го этажа — он выжил
Астанчанин убил сожительницу и выжил после падения с высоты.
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В Астане расследуется жестокое убийство, совершённое в жилом комплексе "Орбита". По предварительным данным, мужчина нанес своей сожительнице смертельные ножевые ранения, а затем спрыгнул с 25-го этажа. Он выжил и госпитализирован в тяжёлом состоянии, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в Департаменте полиции города, инцидент произошёл 19 июня. Между сожителями вспыхнул конфликт, в ходе которого 36-летний мужчина ударил женщину ножом не менее четырёх раз. Трагедия произошла на глазах одного из детей.
После нападения злоумышленник выбросился с балкона и упал на припаркованный автомобиль. Он выжил, но получил множественные травмы. Сейчас мужчина находится под охраной в медицинском учреждении.
Погибшая — 33-летняя Сания — скончалась на месте. У неё остались двое малолетних сыновей 7 и 10 лет.
По данным из соцсетей, причиной трагедии могли стать финансовые разногласия между сожителями.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК ("Убийство"). Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.