Сгорела как падающая звезда: NASA простилось с космической обсерваторией Swift

Космическая обсерватория NASA Swift, почти 22 года изучавшая самые мощные взрывы во Вселенной, сгорела в атмосфере Земли над Индонезией. Спасти ее не удалось, хотя попытка была.

Спутник Neil Gehrels Swift Observatory вошел в атмосферу 4 ноября над провинцией Северная Суматра. Он весил около 1,5 тонны.

Обсерватория работала на орбите почти 22 года. На борту стояли рентгеновский, гамма-телескоп и ультрафиолетово-оптический телескоп. Вместе они позволили ученым изучить в невиданных подробностях самые быстрые и мощные взрывы во Вселенной.

Судьбу Swift решило Солнце. Последний солнечный максимум ускорил снижение орбиты спутника. NASA пыталось спасти обсерваторию с помощью необычной миссии, которая должна была поднять ее выше, но попытка оказалась неудачной.

В астрономическом сервисе NASA «Астрономическая картинка дня» обсерваторию проводили мозаикой, собранной в 2018 году из первого миллиона снимков ее ультрафиолетово-оптического телескопа.

В NASA отмечают, что Swift сгорела при входе в атмосферу, как падающая звезда, но собранные ею данные еще много лет будут помогать раскрывать тайны космоса.