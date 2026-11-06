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Сгорела как падающая звезда: NASA простилось с космической обсерваторией Swift

6 Ноября 2026, 13:38
АВТОР
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NASA 6 Ноября 2026, 13:38
6 Ноября 2026, 13:38
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Фото: NASA

Космическая обсерватория NASA Swift, почти 22 года изучавшая самые мощные взрывы во Вселенной, сгорела в атмосфере Земли над Индонезией. Спасти ее не удалось, хотя попытка была.

Спутник Neil Gehrels Swift Observatory вошел в атмосферу 4 ноября над провинцией Северная Суматра.  Он весил около 1,5 тонны.

Обсерватория работала на орбите почти 22 года. На борту стояли рентгеновский, гамма-телескоп и ультрафиолетово-оптический телескоп. Вместе они позволили ученым изучить в невиданных подробностях самые быстрые и мощные взрывы во Вселенной.

Судьбу Swift решило Солнце. Последний солнечный максимум ускорил снижение орбиты спутника. NASA пыталось спасти обсерваторию с помощью необычной миссии, которая должна была поднять ее выше, но попытка оказалась неудачной.

В астрономическом сервисе NASA «Астрономическая картинка дня» обсерваторию проводили мозаикой, собранной в 2018 году из первого миллиона снимков ее ультрафиолетово-оптического телескопа.

В NASA отмечают, что Swift сгорела при входе в атмосферу, как падающая звезда, но собранные ею данные еще много лет будут помогать раскрывать тайны космоса.

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