Астанчанина арестовали за прогулку в неположенном виде

В Астане 48-летний мужчина получил административный арест за нарушение общественного порядка. Инцидент произошел ночью во дворе одного из жилых домов столицы.

По данным полиции, мужчина находился в общественном месте без одежды, чем нарушал нормы поведения и демонстрировал неуважение к окружающим.

Выяснилось, что это не первый подобный случай с его участием. Ранее его уже замечали в таком же виде во время отдыха у водоема.

Медицинское освидетельствование показало, что в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде 25 суток административного ареста.

Полиция напоминает, что нарушения общественного порядка влекут ответственность независимо от обстоятельств.