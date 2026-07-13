Астанчанина арестовали за прогулку в неположенном виде
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В Астане 48-летний мужчина получил административный арест за нарушение общественного порядка. Инцидент произошел ночью во дворе одного из жилых домов столицы.
По данным полиции, мужчина находился в общественном месте без одежды, чем нарушал нормы поведения и демонстрировал неуважение к окружающим.
Выяснилось, что это не первый подобный случай с его участием. Ранее его уже замечали в таком же виде во время отдыха у водоема.
Медицинское освидетельствование показало, что в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде 25 суток административного ареста.
Полиция напоминает, что нарушения общественного порядка влекут ответственность независимо от обстоятельств.
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