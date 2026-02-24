Таласский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Управления образования города Астаны к жителю столицы о взыскании средств, затраченных на его обучение за счёт местного бюджета, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, в 2018 году между Управлением образования, университетом и ответчиком был заключён трёхсторонний договор. Согласно его условиям, выпускник, обучавшийся на гранте за счёт бюджета, обязан после окончания вуза отработать не менее трёх лет по направлению местного исполнительного органа. В случае отказа он должен возместить государству расходы на своё обучение.

Ответчик обучался по специальности «География» в период с 2021 по 2025 годы и получил диплом о высшем образовании. Однако обязательство по трудоустройству по направлению уполномоченного органа исполнено не было.

Согласно данным учебного заведения, на его обучение было выделено 4,6 млн тенге. Из них 1,7 млн тенге составила стоимость обучения, ещё 2,8 млн тенге — выплаченная стипендия. Истец просил взыскать только сумму, потраченную непосредственно на обучение, без учёта стипендии.

В судебном заседании ответчик признал наличие задолженности и просил предоставить возможность поэтапного погашения долга.

Суд пришёл к выводу о законности и обоснованности требований истца. Решением суда с ответчика взыскано 1,7 млн тенге в пользу Управления образования города Астаны, а также государственная пошлина в доход государства.