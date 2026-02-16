Двое злоумышленников выдавали себя за посредников по доставке машин из-за границы. Дистанционно, через мессенджеры, им удалось обмануть женщину, передает BAQ.KZ.

Они убедили ее перевести почти 16 млн тенге якобы на оплату автомобиля и сопутствующих расходов.

– Переговоры велись через мессенджеры с использованием вымышленных данных. В результате потерпевшая не получила ни автомобиль, ни возврат средств, – сообщили в прокуратуре Астаны.

Приговором суда виновные лица осуждены к 5 годам и 6 годам 8 месяцам лишения свободы соответственно.

Гражданский иск потерпевшей о возмещении ущерба удовлетворен.

Прокуратура города обращает внимание, что за совершение мошенничества предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.