Астанчанка подозревается в серии мошенничеств с жильем
Сегодня 2026, 12:53
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Сегодня 2026, 12:53Сегодня 2026, 12:53
106Фото: Istockphoto
В Астане задержана 36-летняя женщина, подозреваемая в серии мошенничеств, связанных с обещаниями содействия в получении жилья по государственным жилищным программам.
По данным Polisia.kz, жительница столицы представлялась гражданам надежным посредником и уверяла, что может помочь с ускорением очереди на жильё, оформлением документов и получением квартир по госпрограммам. Войдя в доверие к потерпевшим, она получала от них крупные денежные суммы.
В одном из случаев подозреваемая завладела 1 млн тенге, которые, по данным полиции, потратила на личные нужды.
В настоящее время установлено, что женщина может быть причастна более чем к 50 эпизодам аналогичных мошеннических действий.
По данному факту проводится досудебное расследование.
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