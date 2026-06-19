В Астане задержана 36-летняя женщина, подозреваемая в серии мошенничеств, связанных с обещаниями содействия в получении жилья по государственным жилищным программам.

По данным Polisia.kz, жительница столицы представлялась гражданам надежным посредником и уверяла, что может помочь с ускорением очереди на жильё, оформлением документов и получением квартир по госпрограммам. Войдя в доверие к потерпевшим, она получала от них крупные денежные суммы.

В одном из случаев подозреваемая завладела 1 млн тенге, которые, по данным полиции, потратила на личные нужды.

В настоящее время установлено, что женщина может быть причастна более чем к 50 эпизодам аналогичных мошеннических действий.

По данному факту проводится досудебное расследование.