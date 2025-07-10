В женской колонии ДУИС по области Абай сейчас отбывает наказание 47-летняя жительница Астаны, которая нанесла крупный ущерб обменному пункту, в котором работала кассиром. Об этом сообщает Polisia.kz.

По данным следствия, женщина в течение месяца систематически присваивала деньги клиентов. Полученные наличные она не фиксировала в учете, а прятала в сейф, а после окончания смены - в свою верхнюю одежду. Таким образом, сумма ущерба составила более 37 миллионов тенге.

Суд признал женщину виновной и приговорил её к семи годам лишения свободы.