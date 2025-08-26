В Астане определился первый чемпион международного турнира Astana 2025 World Boccia Challenger, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт акимата города. Победительницей стала спортсменка из столицы Итиана Шингисханова, выступавшая в категории BC2.

В решающем матче Шингисханова уверенно обыграла соперников: со счётом 5:2 она победила спортсмена из Узбекистана, а со счётом 8:3 — представителя Южной Кореи. Эта победа принесла Казахстану первую золотую медаль на соревнованиях. Кроме того, ещё один казахстанский спортсмен, Алмат Ерхат (категория BC1), вышел в финал и продолжает борьбу за медаль.

Турнир, организованный под эгидой Международной федерации бочча (BISFed), является отборочным и даёт участникам рейтинговые очки для попадания на Паралимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе. В Астану съехались 56 параспортсменов из 14 стран, среди которых Южная Корея, Тайбэй, Сингапур, Индия, Италия, ОАЭ, Узбекистан, Кипр, Иран, Саудовская Аравия, Азербайджан, Египет и Казахстан. Состязания проходят в индивидуальных, парных и командных категориях B1–B4. Турнир продлится до 27 августа.