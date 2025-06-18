Жительница Астаны осуждена за мошенничество, связанное с незаконным предложением услуг по досрочному снятию пенсионных накоплений из ЕНПФ. Используя популярный мессенджер WhatsApp, женщина распространяла ложную информацию, обещая помочь получить доступ к деньгам тем, кто не достиг установленного порога достаточности, передает BAQ.KZ.

Предложение быстро привлекло внимание доверчивых граждан, особенно пенсионеров. Мошенница брала с клиентов от 50 до 500 тысяч тенге, не имея при этом никаких легальных инструментов для исполнения своих обещаний. В итоге зафиксировано 17 эпизодов обмана на общую сумму свыше 3 миллионов тенге.

На суде обвиняемая полностью признала вину и возместила ущерб пострадавшим. Суд приговорил её к уголовному наказанию, подробности которого не разглашаются, но прокуратура напоминает: за мошенничество предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на определённые виды деятельности.

Прокуратура Астаны призывает граждан быть внимательными и не доверять подобным "услугам", особенно если они предлагаются в обход официальных каналов.