Астанчанка заявила о многократном изнасиловании сына-инвалида
Женщина записала видеообращение.
В Сети появилось видео, автор которого – жительница столицы, сообщила о многократном изнасиловании сына, инвалида 2 группы, передает BAQ.KZ.
По ее словам, подозреваемый познакомился с ним в онлайн-игре и неоднократно приглашал домой.
В описании к публикации также сказано, что за четыре месяца после случившегося никто не понес ответственности, несмотря на наличие результатов экспертизы. За этот период автор обращения перенесла инсульт, а у ее сына начала эпилепсия.
В пресс-службе департамента полиции столицы сообщили, что по факту насильственных действий сексуального характера проводится досудебное расследование, в рамках которого назначен ряд судебных экспертиз, по заключению которых будет принято процессуальное решение.
"Все следственные действия осуществляются с соблюдением прав и законных интересов участников уголовного процесса.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - прокомментировали в ДП.
