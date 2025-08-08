В Сети появилось видео, автор которого – жительница столицы, сообщила о многократном изнасиловании сына, инвалида 2 группы, передает BAQ.KZ.

По ее словам, подозреваемый познакомился с ним в онлайн-игре и неоднократно приглашал домой.

В описании к публикации также сказано, что за четыре месяца после случившегося никто не понес ответственности, несмотря на наличие результатов экспертизы. За этот период автор обращения перенесла инсульт, а у ее сына начала эпилепсия.

В пресс-службе департамента полиции столицы сообщили, что по факту насильственных действий сексуального характера проводится досудебное расследование, в рамках которого назначен ряд судебных экспертиз, по заключению которых будет принято процессуальное решение.