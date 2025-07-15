Стало известно, что земельный участок, где произошла попытка сноса жилого дома с двумя детьми внутри, официально передан в пользование застройщику — ТОО "BestStroy". Об этом сообщили в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны, передает BAQ.KZ.

"В соответствии с постановлениями акимата Астаны от 10.07.2023 г. № 510-1338 и от 03.05.2024 г. № 510-1575, ТОО "BestStroy" выдано разрешение на проведение изыскательных и проектных работ для строительства многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями, паркингом и бизнес-центра", — говорится в официальном разъяснении редакции BAQ.KZ.

Участок площадью 2,29 гектара находится в районе пересечения улиц Жәнібек Нәжімеденов, Қажымұқан Әзірбаев и Сағадат Нұрмағамбетов. Как уточнили в управлении, на этой территории ранее находились дачные участки, выкупленные в пользу государства по решению суда.

"В том числе участок Абенова К.А., аренда которого истекла в 2016 году", — рассказали в ведомстве.

Однако, несмотря на это, 4 сентября 2024 года был заключён новый договор аренды с Тлеубаевой Г.Р. по доверенности.

"Кадастровый орган отказал в распечатке кадастрового паспорта, поскольку право аренды уже зарегистрировано за ТОО "BestStroy", — пояснили они.

В связи с этим 18 апреля 2025 года Управление подало иск о признании договора недействительным. Материалы дела были переданы в специализированный суд по делам несовершеннолетних, поскольку в наследстве фигурировал один несовершеннолетний ребёнок.

"Решением Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних от 07.10.2024 г. иск о выселении был удовлетворён. Попытка обжалования решения была отклонена, и оно вступило в законную силу", — добавили в ведомстве.

Также отмечается, что ранее выданное постановление акимата о продлении аренды участка было аннулировано:

"Постановление акимата о продлении аренды участка от 27.08.2024 г. № 510-2758 отменено постановлением от 26.05.2025 г. № 510-1531", — разъяснили они.

Таким образом, действия застройщика формально опираются на решения акимата и суда. Однако вопросы у общественности вызывает не сам правовой статус участка, а характер исполнения решения — в частности, попытка демонтажа жилого дома, в котором, как утверждает астанчанка, в момент сноса находились её дети.

Ранее мы сообщали, что в Астане разгорелся скандал после того, как жительница столицы заявила, что во время её отсутствия рабочие начали снос частного дома, внутри которого находились её двое маленьких детей.