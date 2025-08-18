В Департаменте полиции столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти, передает BAQ.KZ.

Как установили полицейские, к преступлению может быть причастна 30-летняя дочь погибшей.

По предварительным данным, между женщинами произошёл конфликт, который перерос в ссору. В ходе неё подозреваемая нанесла матери ножевое ранение.

Женщина задержана и водворена в изолятор временного содержания. Ведётся следствие.