Астанчанку подозревают в убийстве матери

Конфликт между матерью и дочерью в Астане закончился убийством.

Сегодня, 14:09
Фото: pexels.com

В Департаменте полиции столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти, передает BAQ.KZ.

Как установили полицейские, к преступлению может быть причастна 30-летняя дочь погибшей.

По предварительным данным, между женщинами произошёл конфликт, который перерос в ссору. В ходе неё подозреваемая нанесла матери ножевое ранение.

Женщина задержана и водворена в изолятор временного содержания. Ведётся следствие.

