В связи с ухудшением погодных условий 6 февраля 2026 года учащиеся 0–9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, сообщает BAQ.kz со ссылкой на горакимат.

По данным синоптиков, в этот день ожидаются осадки, временами сильные, преимущественно в виде снега. Прогнозируется гололед, ночью и утром — туман. В утренние и дневные часы возможна низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, с порывами до 15–20 метров в секунду.

Решение принято в целях обеспечения безопасности школьников.