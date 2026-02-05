Астанинских школьников первой смены перевели на дистанционное обучение
Сегодня, 22:24
107Фото: фото из открытых источников
В связи с ухудшением погодных условий 6 февраля 2026 года учащиеся 0–9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, сообщает BAQ.kz со ссылкой на горакимат.
По данным синоптиков, в этот день ожидаются осадки, временами сильные, преимущественно в виде снега. Прогнозируется гололед, ночью и утром — туман. В утренние и дневные часы возможна низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, с порывами до 15–20 метров в секунду.
Решение принято в целях обеспечения безопасности школьников.
