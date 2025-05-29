AIF – это не только серьёзные разговоры о климате, экономике и будущем мира. За официальной повесткой кипит своя, не менее увлекательная жизнь: по коридорам ездят роботы, пылесосят залы и раздают воду, делегаты тестируют технологии на стендах, а журналисты ловят министров и глав корпораций. Корреспондент BAQ.KZ прошёлся по закулисью форума. В этом фоторепортаже показываем всё самое неожиданное и интересное.

Пока делегаты возвращаются после обеда и готовятся к насыщенным сессиям, жизнь в кулуарах кипит.

Роботы-разносчики воды деловито курсируют по залам, не стесняясь приближаться к гостям.

Робот на шахматной доске оказался настоящим стратегом - так долго "думал", что участники уже начали сомневаться, кто же здесь человек, а кто техника. Кажется, скоро он попросит у делегатов чаю и начнёт рассказывать анекдоты.

Робот-пылесос методично наводит порядок под ногами делегатов.

Он настолько "вошёл в роль", что зажевал провод микрофона у журналистов.

Операторам пришлось уложить труженника на бок, чтобы отвоевать провод.

Стенды стран и организаций привлекают внимание не только оформлением, но и активной работой представителей. Здесь можно и кофе выпить, и познакомиться с министрами, и попасть в прямой эфир.

К примеру, этот стенд посвящен 80-летию ООН. Здесь можно ознакомиться с мотивационными историями 30 человек. А тем, кто сфотографируется на фоне стенда и разместит фото у себя в соцсетях, дают мерчи ООН.

Такая необычная фотозона - маркетинговый ход ещё одной компании. Они тоже дают символические подарки за фото на фоне их стенда.

Здесь можно увидеть транспорт будущего - уменьшенную модель персонального самолёта UAM с гибридно-электрической реактивной системой. Планируется запустить его в городе Алатау, чтобы не просто любоваться достопримечательностями с высоты птичьего полёта, но и спасать дороги от пробок.

Даже на международном форуме журналисты не упускают шанс пообщаться с нашими чиновниками.

Все делегаты получили приветственные пакеты от организаторов.

Вот собственно, что они увезут с собой домой.

Тематические сессии стартовали с 14:00 часов параллельно в шести залах.

Журналисты могут следить за обсуждениями в пресс-центре: там организована прямая трансляция с синхронным переводом.

Всего на форуме запланировано 40 сессий. Пока о каких-либо договорённостях речи не идёт, но ясно одно - форум живёт своей многослойной жизнью, и каждый находит здесь что-то своё интересное.