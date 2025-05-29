Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко на полях Астанинского международного форума подчеркнул уникальность и значимость казахстанской инициативы в условиях глобальной геополитической напряженности, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, интерес к форуму подтверждает его востребованность на международной арене.

"Подобные площадки есть и в других частях мира. Например, уже более 60 лет существует Всемирный экономический форум в Давосе. Но, на мой взгляд, Астанинский форум невозможно заменить – он уникален по своей сути и задачам. Это вклад Казахстана в укрепление международной дипломатии, в попытку возобновить диалог там, где он уже прерван, и усилить его там, где он еще существует, но сталкивается с трудностями", – отметил Василенко.

Замглавы МИД добавил, что количество высокопоставленных делегаций из разных регионов мира и обсуждаемые темы подтверждают растущую значимость форума как платформы для глобального диалога.

"Здесь собрались люди, которые говорят со знанием дела – не только о своих странах, будь то Руанда или Северная Македония, но и о глобальных вызовах. В течение двух дней участники посетят около 40 сессий по четырем ключевым направлениям, включая климат, продовольственную безопасность, экономику и международную безопасность", – сказал он.

Василенко также акцентировал внимание на вопросах ядерной безопасности. По его словам, сегодня в мире насчитывается порядка 13 тысяч единиц ядерного оружия, при этом только пять государств официально признаны ядерными державами.

"Казахстан добровольно отказался от четвертого крупнейшего ядерного арсенала в мире и закрыл Семипалатинский полигон, где было проведено 450 ядерных испытаний. Мы и сегодня остаемся одним из самых активных участников движения за мир без ядерного оружия", – подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев в своей речи особо отметил риски, связанные с возможным применением ядерного оружия – будь то по ошибке, из-за неосторожности или в ходе военного конфликта.