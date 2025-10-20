Ученик 10 "А" класса школы-гимназии №49 имени Кошке Кеменгерулы Астаны Куандык Амирхан представил необычный проект. Он разработал умные очки для слабовидящих и абсолютно незрячих людей, передает BAQ.KZ.

Этот проект молодого изобретателя позволяет слабовидящим людям свободно перемещаться по улицам в повседневной жизни и избегать различных препятствий.

Главная особенность умных очков заключается в том, что, когда перед человеком появляется препятствие, с расстояния в один метр, звучит голосовое предупреждение на казахском языке: "Будьте осторожны, впереди препятствие!".

Куандык Амирхан говорит, что он соорудил эти очки, чтобы обеспечить безопасность незрячих людей. В дальнейшем он намерен расширить масштабы работы и внедрить другие функции.

Эта инициатива является не только результатом интереса молодого изобретателя к области науки и технологий, но и примером социальной ответственности и сострадания.

Умные очки, несомненно, получат общественную поддержку как социально значимое нововведение. Проект призван повысить качество жизни незрячих людей и способствовать их самостоятельному передвижению.