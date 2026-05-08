Астану готовят к сезону степных пожаров

Пожароопасный сезон 2026 года официально стартовал на территории Астана с 13 апреля. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций сообщил заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС столицы Габит Бабаев, передает BAQ.KZ.

По его словам, с наступлением теплой погоды в столице возрастает риск природных и степных пожаров, особенно на территориях с сухой растительностью.

В Астане косят сухую траву и камыш

В городе уже утвердили специальный план мероприятий по снижению рисков природных пожаров и защите животного мира.

Сейчас местные исполнительные органы проводят работы по очистке опасных участков от сухой растительности и камыша.

Как сообщили в ДЧС, в 2026 году работы ведутся на 74 участках общей площадью 341 гектар. На сегодняшний день уже обработано более 244 гектаров территории.

Спасатели вышли в рейды

Для профилактики возгораний Департамент по чрезвычайным ситуациям создал мобильные группы, которые проводят регулярные проверки и рейды.

На данный момент сотрудники ДЧС уже провели 10 профилактических мероприятий. Во время проверок были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, по двум случаям составлены административные протоколы.

"Профилактическая работа и контроль за соблюдением требований безопасности остаются одними из главных инструментов предупреждения чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период", - отметил Габит Бабаев.

Что запрещено в пожароопасный сезон

В ДЧС напомнили, что в пожароопасный период запрещается:

сжигать сухую траву;

разводить костры в неустановленных местах;

оставлять открытый огонь рядом с сухой растительностью.

Жителей и гостей столицы призвали соблюдать правила пожарной безопасности и при обнаружении возгорания сразу сообщать по телефонам 101 или 112.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение элементарных правил безопасности помогает предотвратить чрезвычайные ситуации и сохранить жизни людей.