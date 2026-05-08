Астану готовят к сезону степных пожаров
В Астана официально стартовал пожароопасный сезон. Спасатели усилили рейды, а коммунальные службы начали массовую очистку территорий от сухой травы и камыша.
Пожароопасный сезон 2026 года официально стартовал на территории Астана с 13 апреля. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций сообщил заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС столицы Габит Бабаев, передает BAQ.KZ.
По его словам, с наступлением теплой погоды в столице возрастает риск природных и степных пожаров, особенно на территориях с сухой растительностью.
В Астане косят сухую траву и камыш
В городе уже утвердили специальный план мероприятий по снижению рисков природных пожаров и защите животного мира.
Сейчас местные исполнительные органы проводят работы по очистке опасных участков от сухой растительности и камыша.
Как сообщили в ДЧС, в 2026 году работы ведутся на 74 участках общей площадью 341 гектар. На сегодняшний день уже обработано более 244 гектаров территории.
Спасатели вышли в рейды
Для профилактики возгораний Департамент по чрезвычайным ситуациям создал мобильные группы, которые проводят регулярные проверки и рейды.
На данный момент сотрудники ДЧС уже провели 10 профилактических мероприятий. Во время проверок были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, по двум случаям составлены административные протоколы.
"Профилактическая работа и контроль за соблюдением требований безопасности остаются одними из главных инструментов предупреждения чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период", - отметил Габит Бабаев.
Что запрещено в пожароопасный сезон
В ДЧС напомнили, что в пожароопасный период запрещается:
- сжигать сухую траву;
- разводить костры в неустановленных местах;
- оставлять открытый огонь рядом с сухой растительностью.
Жителей и гостей столицы призвали соблюдать правила пожарной безопасности и при обнаружении возгорания сразу сообщать по телефонам 101 или 112.
В ведомстве подчеркнули, что соблюдение элементарных правил безопасности помогает предотвратить чрезвычайные ситуации и сохранить жизни людей.
