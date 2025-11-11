Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни по крупнейшим городам Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

Астана. 12 ноября в столице ожидается переменная облачность, временами дождь и снег, местами — гололед и поземок. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем около 0…+2 °C, с последующим понижением.

13 ноября прогнозируется снег, метель и гололед, температура понизится до –5…–7 °C ночью и –2…–4 °C днем. 14 ноября — без осадков, ночью до –10 °C, днем –1…–3 °C.

Алматы. 12 ноября — переменная облачность, без осадков, днем до +12 °C. Ночью 13 ноября ожидаются осадки — дождь и снег, днем дождь, температура днем +9…+11 °C. 14 ноября — вновь без осадков, днем до +10 °C.

Шымкент. На юге страны сохранится теплая погода. 12 ноября — без осадков, днем +15…+17 °C. 13–14 ноября также сухо, днем температура поднимется до +19 °C.