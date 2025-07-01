Участник IV Международного турнира по стрельбе из лука "Гран При Астана" из Южной Кореи Сунг Хо Чой поделился своими тёплыми впечатлениями о столице Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

Он отметил, что Астана — очень чистый и красивый город, где особенно заботятся о порядке и экологии. По его словам, столица Казахстана с каждым годом всё активнее развивается и уверенно входит в число самых красивых и экологичных городов мира.

"Астана с каждым днём растёт и развивается. Это очень чистый и красивый город. Особенно хочется отметить, как с каждым годом она всё больше преображается и становится ещё привлекательнее. Лично я считаю столицу Казахстана Астану одним из самых красивых городов в мире", — поделился своими впечатлениями Сунг Хо Чой.

Отметим, что в Астане прошёл традиционный IV Международный турнир по стрельбе из лука "Гран При Астана". В соревнованиях приняли участие спортсмены из Южной Кореи, Мексики, США, Таджикистана, Узбекистана, Швейцарии, Бурятии, Московской области, Республики Саха, а также из различных регионов Казахстана.

"Сегодня мы определили победителей и призёров в индивидуальных, командных и смешанных разрядах. В турнире приняли участие 111 лучников из разных стран мира. В командном миксе в категории до 15 лет столичные спортсмены Адилет Алуа и Шавалеев Рахат завоевали серебряные медали. Также в этой же возрастной категории бронзовой призёркой стала столичная спортсменка Бараншинова Томирис", — рассказала главный судья международного турнира, национальный судья высшей категории Ольга Ли.

Соревнования проходили в дисциплинах классической и блочной стрельбы из лука среди мужчин и женщин, юношей и девушек, кадетов, а также младших юношей и девушек 2011 года рождения и младше.