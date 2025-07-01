Астану назвали одним из красивейших городов мира
Гость международного турнира из Японии восхитился красотой Астаны.
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Участник IV Международного турнира по стрельбе из лука "Гран При Астана" из Южной Кореи Сунг Хо Чой поделился своими тёплыми впечатлениями о столице Казахстана, передаёт BAQ.KZ.
Он отметил, что Астана — очень чистый и красивый город, где особенно заботятся о порядке и экологии. По его словам, столица Казахстана с каждым годом всё активнее развивается и уверенно входит в число самых красивых и экологичных городов мира.
"Астана с каждым днём растёт и развивается. Это очень чистый и красивый город. Особенно хочется отметить, как с каждым годом она всё больше преображается и становится ещё привлекательнее. Лично я считаю столицу Казахстана Астану одним из самых красивых городов в мире", — поделился своими впечатлениями Сунг Хо Чой.
Отметим, что в Астане прошёл традиционный IV Международный турнир по стрельбе из лука "Гран При Астана". В соревнованиях приняли участие спортсмены из Южной Кореи, Мексики, США, Таджикистана, Узбекистана, Швейцарии, Бурятии, Московской области, Республики Саха, а также из различных регионов Казахстана.
"Сегодня мы определили победителей и призёров в индивидуальных, командных и смешанных разрядах. В турнире приняли участие 111 лучников из разных стран мира. В командном миксе в категории до 15 лет столичные спортсмены Адилет Алуа и Шавалеев Рахат завоевали серебряные медали. Также в этой же возрастной категории бронзовой призёркой стала столичная спортсменка Бараншинова Томирис", — рассказала главный судья международного турнира, национальный судья высшей категории Ольга Ли.
Соревнования проходили в дисциплинах классической и блочной стрельбы из лука среди мужчин и женщин, юношей и девушек, кадетов, а также младших юношей и девушек 2011 года рождения и младше.
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