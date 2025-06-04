Ко Дню государственных символов Республики Казахстан, который ежегодно отмечается 4 июня, улицы Астаны наполнились национальными флагами. В столице прошла масштабная патриотическая акция под названием "Туымыз – төрімізде!" ("Наш флаг – на самом видном месте"), сообщает официальный сайт акимата города.

Свыше 500 государственных флагов были размещены на фасадах и балконах жилых домов в шести районах столицы, передает BAQ.KZ. Яркие полотнища украсили ключевые улицы — проспект Республики, Бауыржана Момышулы, Мәңгілік Ел, Тұран, улицу Рахима Кошкарбаева, а также жилой комплекс "Туркестан".

Акция прошла при поддержке активистов молодежного крыла партии "Жастар Рухы". Молодым жителям столицы предложили выразить свою любовь к Родине, украсив дома главным государственным символом — флагом Казахстана.

"Наша цель — привить молодежи уважение к символам страны, пробудить патриотизм. Акция объединяет и вдохновляет", — отметил председатель "Жастар Рухы" Арсланбек Магзум.

Горожане встретили инициативу с воодушевлением. По словам жителей, такие мероприятия укрепляют чувство национальной гордости и способствуют патриотическому воспитанию молодёжи.

"Это хорошая акция. Приятно видеть наш флаг повсюду — это вдохновляет и поднимает настроение", — рассказал житель района Байконыр.

Напомним, что граждане имеют полное право вывешивать государственные флаги на своих зданиях и балконах в знак патриотизма. Главное — соблюдать установленные стандарты: не повреждать флаг, не использовать его в ненадлежащем виде и размещать с уважением.

По словам организаторов, акция "Туымыз – төрімізде!" станет традиционной и будет проводиться не только в Астане, но и в других регионах страны.