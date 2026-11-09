Астану украсили праздничной подсветкой к 35-летию Независимости Казахстана
9 Ноября 2026, 23:54
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9 Ноября 2026, 23:549 Ноября 2026, 23:54
120Фото: акимат Астаны
В Астане начали оформлять город к празднованию 35-летия Независимости Казахстана. Тематические изображения появились на зданиях и LED-экранах столицы, передаёт официальный сайт акимата.
Праздничное оформление разместили на 3D LED-экране, колесе обозрения, фасаде здания АО «НК «Қазақстан темір жолы» и других городских объектах. В акимате отметили, что оформление посвящено важной исторической дате и призвано создать праздничную атмосферу в столице.
День Независимости Казахстана отмечается 16 декабря. В 2026 году исполняется 35 лет со дня провозглашения независимости страны.
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