Астану украсили праздничной подсветкой к 35-летию Независимости Казахстана

В Астане начали оформлять город к празднованию 35-летия Независимости Казахстана. Тематические изображения появились на зданиях и LED-экранах столицы, передаёт официальный сайт акимата.

Праздничное оформление разместили на 3D LED-экране, колесе обозрения, фасаде здания АО «НК «Қазақстан темір жолы» и других городских объектах. В акимате отметили, что оформление посвящено важной исторической дате и призвано создать праздничную атмосферу в столице.

День Независимости Казахстана отмечается 16 декабря. В 2026 году исполняется 35 лет со дня провозглашения независимости страны.