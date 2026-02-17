Синоптики "Казгидромета" сообщили, что март в столице начнётся с холодной погоды, но уже в течение месяца температура значительно повысится, передает BAQ.KZ.

В первые десять дней марта ночные температуры составят от -19…-24 до -8…-13 градусов, днём ожидается от -4…-9 до -3…+2 градусов. Затем ожидается временное похолодание: ночью до -13…-18, днём до -3…-8 градусов.

С 10 по 20 марта прогнозируется постепенное потепление: ночные температуры будут от -13…-18 до 0…-5 градусов, днём – от -3…-8 до +5…+10 градусов. После 20 марта синоптики ожидают колебания температуры: ночью от 0…-5 до -8…-13, днём – от +5…+10 до -3…+2 градусов.

Осадков в марте ожидается около нормы — примерно 20 мм. В течение месяца возможны снегопады, низовые метели, смешанные осадки и гололёд, а порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.

Метеорологи отмечают, что прогноз пока предварительный и может корректироваться в зависимости от изменений атмосферных условий.