В конце ноября в Астане заметно похолодает, в Алматы ожидаются дожди и снег, а в Шымкенте после тёплых дней температура начнёт снижаться. Кроме того, на 21 ноября в регионах Казахстана прогнозируются туман, гололёд и усиление ветра, передаёт BAQ.KZ.

Астана

С 21 по 26 ноября дневная температура в столице будет колебаться от 0 до +6 градусов. Ожидаются осадки, преимущественно дождь и снег.

С 27 ноября начнётся похолодание. Уже 28 ноября температура ночью опустится до −8 градусов, днём – до −5. К 30 ноября синоптики прогнозируют −11…−13 градусов ночью и −5…−7 днём.

Алматы

В Алматы первая половина декады будет относительно тёплой. С 21 по 24 ноября воздух днём прогреется до +14…+17 градусов, ночью ожидается от +4 до +9.

С 25 ноября температура начнёт снижаться. К 28 ноября днём прогнозируется +5…+7 градусов, а 30 ноября – всего +1…+3. Ночью столбики термометров могут опуститься до −2 градусов. В отдельные дни ожидаются дождь и снег.

Шымкент

В Шымкенте 21–23 ноября будет тепло: днём от +18 до +22 градусов. Однако уже 24 ноября температура снизится до +13…+15.

С 27 ноября похолодание станет более заметным. К 28–30 ноября днём ожидается +5…+8 градусов, а ночью температура может опуститься до −2 градусов. В течение декады прогнозируются дожди, местами с грозами, а ближе к концу месяца – осадки с мокрым снегом.

Штормовое предупреждение на 21 ноября

В ряде регионов Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Туман и гололёд прогнозируются в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской областях, а также в областях Ұлытау, Абай и Восточно-Казахстанской.

В Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15–20 м/с. В отдельных районах Западно-Казахстанской области порывы могут достигать 23 м/с.

В Алматинской области ветер местами усилится до 25 м/с, а в области Жетісу, в районе Алакольских озёр, – до 17–22 м/с.

В Туркестанской области прогнозируются дождь, грозы и туман, а в горных районах – снег.

Из-за тумана, гололёда и сильного ветра водителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах, особенно в ночные и утренние часы.