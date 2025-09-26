В минувшую среду, 24 сентября, к Земле на минимальное расстояние приблизился астероид 2025 SU4, диаметр которого составляет всего около 2 метров, передает BAQ.KZ со ссылкой на iz.ru.

По информации учёных, небесное тело прошло мимо планеты в 13:30 по времени Астаны, на высоте всего 20 тысяч километров — это примерно соответствует орбитам спутников систем GPS и ГЛОНАСС.

"Небольшой астероид 2025 SU4 диаметром 2 м пролетел 24 сентября (в среду) совсем близко от планеты, пройдя в 11:30 мск на расстоянии чуть более 20 тыс. км (примерно на высоте расположения спутников GLONASS и GPS)", — сообщили специалисты лаборатории в Telegram-канале.

Важно отметить, что астероид не представлял угрозы для Земли и прошёл на безопасной дистанции. По словам экспертов, объект был обнаружен менее чем за 24 часа до сближения, что подчеркивает важность постоянного мониторинга околоземного пространства.

Подобные малые астероиды не несут серьёзной опасности, но их наблюдение позволяет учёным тестировать системы раннего обнаружения и повышать готовность к потенциальным реальным угрозам в будущем.