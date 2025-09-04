Астероид размером с челябинский метеорит пролетел мимо Земли
Всего в 0,6 расстояния до Луны.
3 сентября Земля прошла на космическом "ударе судьбы" — мимо нашей планеты на сверхмалом расстоянии пролетел астероид 2025 QD8, по размерам сопоставимый с челябинским метеоритом, передает BAQ.KZ со ссылкой на iz.ru.
Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, небесное тело диаметром около 22 метров пересекло орбиту Луны и приблизилось к Земле на минимальное расстояние около 0,6 от лунной дистанции. Это произошло примерно в 20:00 по времени Астаны.
Особенно примечательно, что астероид был обнаружен совсем недавно — всего две недели назад, 18 августа. До этого он оставался незамеченным ни одним из телескопов.
По словам учёных, никакой угрозы столкновения объект не представлял, однако его размеры напоминают о потенциальной опасности: в 2013 году метеорит аналогичных габаритов вошёл в атмосферу над Челябинском, вызвав разрушения и пострадавших.
"Хотя астероид 2025 QD8 разминулся с Землёй, такие сближения подчёркивают важность мониторинга космического пространства", — подчеркнули в ИКИ РАН.
На этот раз Земля снова избежала удара. Но небесные сюрпризы, похоже, становятся всё менее редкими.
