NASA опубликовало удивительные фотографии, сделанные астронавтами миссии «Артемида-2» во время полета вокруг обратной стороны Луны, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

На одном снимке Земля словно «садится» за лунный горизонт, а на другом — редчайшее полное солнечное затмение, когда Луна полностью закрывает Солнце, оставляя видимой только яркую корону.

Четверо астронавтов провели на лунной орбите семь часов. За это время корабль «Орион» отдалился от Земли на рекордное расстояние, а связь с Центром управления полетами в Хьюстоне пропадала на 40 минут.

Для большинства людей полное солнечное затмение — лишь несколько минут темноты, но для экипажа «Артемиды-2» оно длилось целых 57 минут.

Виктор Гловер назвал увиденное «научной фантастикой».

По его словам ,солнце скрыто за Луной, но корона сияет ярким ореолом почти вокруг всего диска.

«Земля светится так, будто висит прямо перед нами, а Луна — как темная тайна космоса», – поделился он.

Эти кадры показывают, насколько невероятно выглядит наш мир из космоса и как завораживающе переживается полет вокруг Луны.