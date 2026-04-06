Астронавты миссии Artemis II показали Землю из космоса
Космический корабль Orion преодолел две трети пути к Луне, экипаж опубликовал новые снимки Земли
Космический корабль Orion, выполняющий миссию Artemis II, преодолел уже около двух третей пути к Луне, передает BAQ.KZ.
Экипаж корабля показал, как выглядит Земля из космоса - снимки опубликовало NASA.
В настоящее время Orion продолжает движение к Луне со скоростью около 3,2 тыс. км в час. По плану миссии, корабль должен совершить пилотируемый облет спутника Земли на расстоянии около 8 тысяч километров.
Сегодня в 22:56 по времени Астаны экипаж официально побьёт рекорд дальности, установленный миссией Apollo 13 в 1972 году.
В 03:47 7 апреля корабль окажется в тени Луны и на некоторое время потеряет связь с Землей. В 04:02 ожидается наибольшее сближение: Orion пройдёт примерно в 7200 километрах от лунной поверхности.
Этот полёт станет самым удалённым для людей со времен окончания американской лунной программы 1972 года.
На фотографии, сделанной членом экипажа «Артемида-2» через иллюминатор космического корабля Orion на третий день полета, на фоне черноты космоса виден кусочек Земли.
На борту находятся четыре человека - три астронавта NASA и один представитель Канады.
В ходе полёта возникли бытовые сложности: сообщалось о временных неполадках в системе туалета, а также сбоях с электронной почтой. Однако все ключевые системы корабля продолжают работать в штатном режиме.
Напомним, запуск миссии Artemis II состоялся 1 апреля с космодрома во Флориде.
3 апреля экипаж получил разрешение покинуть орбиту Земли и выйти на траекторию полета к Луне.
Фото: NASA
Самое читаемое
- Почти 900 нарушений ПДД выявили за сутки в Алматинской области
- Три американских самолета сбиты новой системой ПВО Ирана
- В Шымкенте внедряют пилотный проект по раздельному сбору отходов
- Рынки Актобе не обеспечены холодильными витринами и водопроводом: аким проверил состояние
- Двое полицейских пострадали во время конфликта в Атырауской области