Космический корабль Orion, выполняющий миссию Artemis II, преодолел уже около двух третей пути к Луне, передает BAQ.KZ.

Экипаж корабля показал, как выглядит Земля из космоса - снимки опубликовало NASA.

В настоящее время Orion продолжает движение к Луне со скоростью около 3,2 тыс. км в час. По плану миссии, корабль должен совершить пилотируемый облет спутника Земли на расстоянии около 8 тысяч километров.

Сегодня в 22:56 по времени Астаны экипаж официально побьёт рекорд дальности, установленный миссией Apollo 13 в 1972 году.

В 03:47 7 апреля корабль окажется в тени Луны и на некоторое время потеряет связь с Землей. В 04:02 ожидается наибольшее сближение: Orion пройдёт примерно в 7200 километрах от лунной поверхности.

Этот полёт станет самым удалённым для людей со времен окончания американской лунной программы 1972 года.

На фотографии, сделанной членом экипажа «Артемида-2» через иллюминатор космического корабля Orion на третий день полета, на фоне черноты космоса виден кусочек Земли.

На борту находятся четыре человека - три астронавта NASA и один представитель Канады.

В ходе полёта возникли бытовые сложности: сообщалось о временных неполадках в системе туалета, а также сбоях с электронной почтой. Однако все ключевые системы корабля продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, запуск миссии Artemis II состоялся 1 апреля с космодрома во Флориде.

3 апреля экипаж получил разрешение покинуть орбиту Земли и выйти на траекторию полета к Луне.

Фото: NASA