Младенца "продали" за деньги: астанчанке вынесли приговор

Столичная прокуратура поддержала государственное обвинение по делу о незаконной передаче новорождённого ребёнка.

Следствие установило, что 19-летняя жительница столицы через посредников передала своего новорождённого ребёнка супружеской паре за деньги. Для этого был использован фиктивный договор о суррогатном материнстве, который заключили уже на восьмом месяце беременности.

Суд признал девушку и посредников виновными по статье 135 Уголовного кодекса РК – Торговля несовершеннолетними. Им назначено наказание – 8 лет лишения свободы условно с пробационным контролем.

Ребёнка передали в специализированное детское учреждение для защиты его прав. Кроме того, суд лишил мать родительских прав по иску детского дома акимата Астаны.

В надзорном органе напомнили, что любые незаконные сделки с участием детей строго запрещены и влекут уголовную ответственность.

