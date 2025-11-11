11 ноября на Солнце зафиксирована мощнейшая вспышка высшего уровня X5.16, передает BAQ.KZ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.

Максимум излучения был зафиксирован в 15:04 по времени Астаны, и по своим характеристикам вспышка в 3–5 раз превысила все другие события этого года, а по энергии — в 10–20 раз сильнее.

Астрофизики отмечают, что подобной активности на линии Солнце–Земля не наблюдалось уже несколько лет. В отличие от прошлогоднего взрыва, произошедшего 3 октября 2024 года на краю Солнца и не оказавшего заметного влияния на нашу планету, нынешняя вспышка произошла в зоне воздействия на Землю. Это делает событие потенциально значимым для космической погоды и возможного влияния на земные системы связи и электросети.

Первые визуальные кадры показывают, что активная область полностью залита излучением, и детали взрыва практически не различимы. Энергия вспышки запустила вторичные взрывы в соседних областях, находящихся на сотни тысяч километров от центра события. По сути, одной гигантской вспышкой охвачен весь комплекс активных областей Солнца, расположенный в его центральной части.

Ученые продолжают наблюдение за последствиями вспышки и уточнение ее возможного влияния на Землю, подчеркивая, что событие является редчайшим за последние годы и требует пристального внимания специалистов по солнечной активности.