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Асу Алмабаев досрочно победил американца на турнире UFC в Баку

Для казахстанца эта победа стала 24-й в профессиональной карьере.

Сегодня 2026, 03:16
АВТОР
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Getty Images Сегодня 2026, 03:16
Сегодня 2026, 03:16
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Фото: Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев одержал досрочную победу на турнире UFC Fight Night 280, который прошел в Баку.

В поединке наилегчайшего веса его соперником стал американец Чарльз Джонсон. Бой продлился три раунда, и в заключительной пятиминутке Алмабаев успешно провел болевой прием, вынудив соперника сдаться.

В UFC Алмабаев одержал уже седьмую победу при одном поражении, продолжив успешное выступление в сильнейшей лиге мира.

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