Асу Алмабаев досрочно победил американца на турнире UFC в Баку

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев одержал досрочную победу на турнире UFC Fight Night 280, который прошел в Баку.

В поединке наилегчайшего веса его соперником стал американец Чарльз Джонсон. Бой продлился три раунда, и в заключительной пятиминутке Алмабаев успешно провел болевой прием, вынудив соперника сдаться.

В UFC Алмабаев одержал уже седьмую победу при одном поражении, продолжив успешное выступление в сильнейшей лиге мира.