Асу Алмабаев досрочно победил американца на турнире UFC в Баку
Для казахстанца эта победа стала 24-й в профессиональной карьере.
Сегодня 2026, 03:16
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Сегодня 2026, 03:16Сегодня 2026, 03:16
74Фото: Getty Images
Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев одержал досрочную победу на турнире UFC Fight Night 280, который прошел в Баку.
В поединке наилегчайшего веса его соперником стал американец Чарльз Джонсон. Бой продлился три раунда, и в заключительной пятиминутке Алмабаев успешно провел болевой прием, вынудив соперника сдаться.
В UFC Алмабаев одержал уже седьмую победу при одном поражении, продолжив успешное выступление в сильнейшей лиге мира.
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