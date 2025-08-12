Генеральный прокурор Берик Асылов подвел итоги работы органов прокуратуры за текущий год, отметив улучшение криминогенной ситуации в стране, передает BAQ.KZ.

По его словам, благодаря координационным мерам уровень уголовных правонарушений снизился с 82 573 до 76 512. Правопорядок стал лучше как в общественных местах (снижение с 23 121 до 21 269), так и на улицах (с 11 035 до 10 272).

При этом Асылов подчеркнул, что серьезным вызовом остаются интернет-мошенничество и наркопреступность. В рамках борьбы с киберпреступлениями были разоблачены 61 кибергруппа и привлечены к уголовной ответственности 217 так называемых "дропперов".

В сфере противодействия наркоугрозе арестовано и заблокировано 88 тысяч счетов интернет-магазинов, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.

Генпрокурор заверил, что совместно с другими ведомствами прокуратура продолжит масштабные и системные мероприятия по выявлению и пресечению подобных преступлений.