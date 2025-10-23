По поручению Главы государства в органах прокуратуры реализуются меры, направленные на повышение эффективности надзорной деятельности и защиту прав граждан, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, в настоящее время проводится трансформация Комитета по правовой статистике и специальным учётам в прогнозно-аналитический центр.

"Интеграция массивов данных, искусственного интеллекта и аналитических инструментов в единую систему координат открывает новые возможности для системного управления правопорядком. На этой основе создается проектный офис по продвижению Концепции “Закон и Порядок” с участием всех заинтересованных государственных органов как на центральном, так и на региональном уровне", — отметил Берик Асылов.

Главная цель проекта — формирование нулевой терпимости к правонарушениям и развитие сотрудничества гражданского общества с правоохранительными структурами.

По всей стране, по данным Генпрокуратуры, проводятся акции, направленные на укрепление правосознания, пропаганду здорового образа жизни и повышение цифровой безопасности граждан, в том числе в сфере противодействия интернет-мошенничеству.

"В ряде регионов целые сёла добровольно отказались от продажи алкоголя, что способствовало снижению, а местами — полному отсутствию преступности. Разрабатывается система поощрения граждан, активно участвующих в укреплении правовой культуры общества", — подчеркнул Генпрокурор.

Он также сообщил, что уровень преступности в Казахстане продолжает снижаться.

За девять месяцев зарегистрировано 98,5 тысячи уголовных правонарушений — на 6,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно заметно сократилось число особо тяжких преступлений, краж, грабежей и разбоев.

Положительная динамика, по словам Берика Асылова, стала результатом системной профилактики, цифровизации правоохранительных процессов и реализации Концепции "Закон и Порядок".