Атака беспилотников остановила нефтезавод в российском Орске на полгода

Нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез», расположенный недалеко от границы с Казахстаном, полностью остановлен после удара беспилотников, ремонт может занять до полугода, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Об этом заявил губернатор Оренбургской области Российской Федерации Евгений Солнцев. По его словам, поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру предприятия, восстановить которую пока невозможно. Оборудование импортное, поэтому с учётом санкций ремонт может растянуться до шести месяцев.

Завод полностью остановлен. Готовимся к самому худшему сценарию. Рассчитывать придется на завозное топливо. Уже идет перенастройка логистики, - написал Солнцев в мессенджере.

Из 287 автозаправочных станций региона работают около 80%. В первую очередь заправляют экстренные и специальные службы, поток машин на заправках регулируют дорожная полиция и волонтёры.

По словам губернатора, ситуация складывается непросто, но остаётся управляемой. Он попросил водителей набраться терпения.

Ранее в области ввели лимиты на продажу горючего, не более 15 литров бензина АИ-92 и 30 литров АИ-95 в одни руки.

Переработку нефти завод прекратил 11 августа из-за пожара, начавшегося после атаки дронов. Об этом Reuters сообщили два источника в отрасли, по их данным, повреждения получили несколько технологических установок. Владеющая предприятием компания «Фортеинвест» на запрос агентства не ответила.

Украинские военные удар подтвердили.

От Москвы завод отделяют примерно 1 470 километров, от границы с Украиной около 1 900 километров.

Проектная мощность предприятия составляет 5,76 млн тонн нефти в год, или около 115 200 баррелей в сутки. В 2024 году завод переработал 4,2 млн тонн нефти, выпустив 1,8 млн тонн дизельного топлива, 600 тысяч тонн бензина, 500 тысяч тонн битума и 200 тысяч тонн мазута.