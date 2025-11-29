Сегодня, 29 ноября 2025 года, акватория Морского терминала Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) подверглась атаке безэкипажных катеров. В результате было существенно повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2, передаёт BAQ.KZ.

По предписанию капитана морского порта Новороссийск все погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры выведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет.

В момент взрыва системы аварийной защиты автоматически перекрыли соответствующие трубопроводы. По предварительным данным, попадания нефти в Черное море не произошло. Специалисты проводят отбор проб воды и экологический мониторинг, действует План ЛАРН.

Сообщается, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами после отмены угроз со стороны БЭК и БПЛА.

В КТК подчеркнули, что произошедшее стало уже третьим актом агрессии в отношении гражданской инфраструктуры, находящейся под защитой международного права. Ранее удары были нанесены по НПС "Кропоткинская" и административному офису КТК в Новороссийске.

КТК объединяет крупнейшие энергетические компании России, США, Казахстана и стран Западной Европы. Консорциум играет ключевую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности. В отношении КТК никогда не вводились санкции или ограничения, что свидетельствует о международном признании его значимости.

Консорциум транспортирует нефть с месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. В 2024 году объем перевалки составил около 63 млн тонн, из которых около 74% приходится на зарубежных грузоотправителей, включая Tengizchevroil (Chevron), ExxonMobil, КазМунайГаз, Eni и Shell.