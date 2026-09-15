Закрытие нефтепровода East-West в Саудовской Аравии после атаки беспилотников усилило опасения по поводу поставок нефти с Ближнего Востока. Через этот маршрут в последние недели проходило до 4 млн баррелей в сутки, что составляет около 4% мирового предложения, передает BAQ.KZ со ссылкой на AP.

Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода в пятницу после атаки, в которой Эр-Рияд обвинил поддерживаемые Ираном вооруженные группы в Ираке. По данным двух региональных чиновников, ремонт может занять от трех до пяти недель.

East-West протянулся примерно на 1 200 км через территорию Саудовской Аравии. Он доставляет нефть от объектов у Персидского залива к Красному морю, где сырье загружают на танкеры и отправляют в Европу через Суэцкий канал или в Азию через Баб-эль-Мандебский пролив.

Маршрут приобрел особое значение после сокращения перевозок через Ормузский пролив. До войны через него ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти, почти пятая часть мировых поставок.

По оценке Rystad Energy, с конца августа через East-West и порт Янбу ежедневно проходило от 2,6 до 4 млн баррелей. Теперь этот объем рискует временно исчезнуть с рынка.

Ситуация уже отражается на ценах. В понедельник Brent торговалась выше 105 долларов за баррель.

Альтернатив становится меньше

Проблема для Саудовской Аравии заключается в том, что ограничения возникают сразу на нескольких маршрутах.

Движение через Ормузский пролив частично восстановилось, но остается значительно ниже довоенного уровня. По данным Lloyd’s List Intelligence, за первую неделю сентября через пролив прошли 90 судов. До войны здесь проходило около 130 судов в день.

Одновременно хуситы укрепили контроль над районами возле Баб-эль-Мандебского пролива, еще одного крупного морского маршрута. Аналитики Melius Research оценивали поток нефти через него в начале сентября примерно в 3 млн баррелей в сутки. Сейчас, по их оценке, он мог сократиться почти до нуля.

Большая часть саудовской нефти из Янбу в последние недели направлялась на север через Суэцкий канал или египетский трубопровод SUMED. Но атаки начали затрагивать и эти направления.

Эксперты считают, что полного прекращения саудовского экспорта пока не произойдет, поскольку часть танкеров снова идет через Ормузский пролив.

Рост цен уже ощущают потребители

Перебои с поставками нефти начинают отражаться не только на сырьевом рынке, но и на стоимости топлива.

В Нигерии дизель с конца февраля подорожал на 92%, бензин на 61%. В Индонезии дизель вырос в цене на 87%, бензин на 38%. В Ливане рост составил 80% и 46% соответственно.

В США средняя цена бензина в понедельник приблизилась к 4,32 доллара за галлон против 2,98 доллара до начала войны. Дизель достиг 6,23 доллара за галлон, прибавив около 66%.

Особое значение имеет рост стоимости дизеля, поскольку он используется грузовым транспортом, сельскохозяйственной техникой и в логистике.

Аналитики предупреждают, что дальнейшее подорожание топлива может перейти в рост цен на продукты, перевозки и другие товары. Давление усиливается и из-за проблем с поставками удобрений и приближения сезона сбора урожая и отопительного периода.