Атеросклероз будут выявлять с помощью ИИ: что предлагают изменить в Казахстане
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В Казахстане предлагают расширить скрининг на атеросклероз, развивать сеть специализированных липидных центров и использовать искусственный интеллект для диагностики и мониторинга пациентов. Такие предложения вошли в резолюцию третьего ежегодного съезда Казахстанского общества атеросклероза, который прошел 14–15 августа в Астане.
В мероприятии очно и онлайн приняли участие более 1,6 тыс. врачей и специалистов сестринского дела. Одной из основных тем стали профилактика, ранняя диагностика и лечение заболеваний, связанных с атеросклерозом.
Скрининг хотят проводить с помощью ИИ
Одно из предложений касается расширения скрининга населения. Для проведения исследований предлагается использовать возможности искусственного интеллекта, в том числе без непосредственного привлечения медицинских работников.
Также цифровые технологии и ИИ предлагают применять для диагностики, лечения и мониторинга пациентов с болезнями системы кровообращения.
Конкретные механизмы проведения такого скрининга, сроки его возможного внедрения и категории населения, которые он может охватить, пока не уточняются.
В регионах предлагают открыть кабинеты атеросклероза
Еще одно предложение — дальнейшее развитие сети липидных центров в областных центрах и крупных городах Казахстана.
Одновременно кабинеты атеросклероза предлагают создавать в организациях первичной медико-санитарной помощи во всех регионах. Отдельное внимание планируется уделить сельской местности, где доступ к специализированной медицинской помощи может быть ограничен.
На базе таких центров предполагается проводить диагностику, наблюдение и лечение пациентов.
Врачей хотят дополнительно обучать
В резолюцию также включили предложение развивать обучение медработников по липидологии, атеросклерозу и кардиоренометаболическому синдрому.
Подготовкой предлагается охватить кардиологов, терапевтов, врачей общей практики, эндокринологов, неврологов, нефрологов, сосудистых хирургов, интервенционных кардиологов и специалистов сестринского дела.
В регионах также предлагают создавать мультидисциплинарные команды для работы с такими пациентами.
Появятся регистры пациентов
Среди других инициатив — развитие национальных регистров пациентов с семейными формами атеросклероза и совершенствование системы их маршрутизации и наблюдения.
Предложения съезда пока носят рекомендательный характер и вошли в итоговую резолюцию мероприятия.
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