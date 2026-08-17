Атеросклероз будут выявлять с помощью ИИ: что предлагают изменить в Казахстане

В Казахстане предлагают расширить скрининг на атеросклероз, развивать сеть специализированных липидных центров и использовать искусственный интеллект для диагностики и мониторинга пациентов. Такие предложения вошли в резолюцию третьего ежегодного съезда Казахстанского общества атеросклероза, который прошел 14–15 августа в Астане.

В мероприятии очно и онлайн приняли участие более 1,6 тыс. врачей и специалистов сестринского дела. Одной из основных тем стали профилактика, ранняя диагностика и лечение заболеваний, связанных с атеросклерозом.

Скрининг хотят проводить с помощью ИИ

Одно из предложений касается расширения скрининга населения. Для проведения исследований предлагается использовать возможности искусственного интеллекта, в том числе без непосредственного привлечения медицинских работников.

Также цифровые технологии и ИИ предлагают применять для диагностики, лечения и мониторинга пациентов с болезнями системы кровообращения.

Конкретные механизмы проведения такого скрининга, сроки его возможного внедрения и категории населения, которые он может охватить, пока не уточняются.

В регионах предлагают открыть кабинеты атеросклероза

Еще одно предложение — дальнейшее развитие сети липидных центров в областных центрах и крупных городах Казахстана.

Одновременно кабинеты атеросклероза предлагают создавать в организациях первичной медико-санитарной помощи во всех регионах. Отдельное внимание планируется уделить сельской местности, где доступ к специализированной медицинской помощи может быть ограничен.

На базе таких центров предполагается проводить диагностику, наблюдение и лечение пациентов.

Врачей хотят дополнительно обучать

В резолюцию также включили предложение развивать обучение медработников по липидологии, атеросклерозу и кардиоренометаболическому синдрому.

Подготовкой предлагается охватить кардиологов, терапевтов, врачей общей практики, эндокринологов, неврологов, нефрологов, сосудистых хирургов, интервенционных кардиологов и специалистов сестринского дела.

В регионах также предлагают создавать мультидисциплинарные команды для работы с такими пациентами.

Появятся регистры пациентов

Среди других инициатив — развитие национальных регистров пациентов с семейными формами атеросклероза и совершенствование системы их маршрутизации и наблюдения.

Предложения съезда пока носят рекомендательный характер и вошли в итоговую резолюцию мероприятия.