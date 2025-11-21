  • 21 Ноября, 14:19

Атлантический циклон принесёт осадки и метель в Казахстан

Сегодня, 13:35
pixabay.com

Фото: pixabay.com

Под воздействием Атлантического циклона в большинстве регионов Казахстана в ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды, передает BAQ.KZ.

По информации синоптиков, по стране пройдут осадки в виде дождя и снега, а в северных, восточных и центральных областях прогнозируются гололёд и низовая метель.

На западе, юге и юго-востоке страны погода сохранится преимущественно без осадков.

Также по Казахстану ожидаются туманы и усиление ветра. При этом существенных изменений в температурном фоне не прогнозируется — показатели останутся в пределах климатической нормы.

