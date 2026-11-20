Для эксплуатации трех атомных электростанций Казахстану потребуется около шести тысяч специалистов. Наиболее востребованными станут инженеры-физики, операторы реакторных установок и специалисты по ядерной безопасности. При этом на первых этапах стране потребуется помощь зарубежных кадров. Как Казахстан готовит будущих атомщиков, сколько студентов уже осваивают профильные специальности и смогут ли отечественные специалисты самостоятельно управлять АЭС, выяснял корреспондент BAQ.KZ.

Строительство атомных электростанций потребует не только крупных инвестиций и новых технологий, но и подготовки квалифицированных кадров. Специалисты понадобятся на всех этапах: от проектирования и возведения объектов до запуска реакторов и их дальнейшей эксплуатации.

Как сообщил директор департамента казахстанского содержания Агентства РК по атомной энергии Олжас Орманов, на этапе строительства одной АЭС планируется задействовать до 10 тысяч человек. В наиболее интенсивный период работ численность персонала может достигать 15 тысяч.

После ввода станции в эксплуатацию потребуется порядка двух тысяч постоянных сотрудников. Так, при строительстве трех АЭС общая потребность в эксплуатационном персонале составит около шести тысяч человек.

Среди наиболее востребованных профессий эксперт назвал инженеров-физиков, инженеров по эксплуатации реакторных установок, операторов блочных щитов управления, специалистов по ядерной и радиационной безопасности. Кроме того, отрасли понадобятся кадры для технического обслуживания оборудования, автоматизированных систем управления и радиационного контроля.

Однако основная сложность заключается не только в количестве работников, но и в требованиях к их квалификации.

«Наиболее остро ощущается потребность в узкопрофильных инженерно-технических специалистах с практическими компетенциями в атомной энергетике, соответствующими международным требованиям безопасности. Важна не только численность кадров, но и уровень их подготовки», – отметил Олжас Орманов.

По его словам, уже сегодня особое значение имеют специалисты по проектированию ядерных объектов, энергетике, инжинирингу, материаловедению, метрологии и информационной безопасности.

Все эти направления связаны с обеспечением надежной работы атомных станций, контролем технологических процессов и соблюдением требований безопасности.

Где Казахстан готовит будущих атомщиков

Подготовка кадров для атомной отрасли уже ведется в отечественных университетах. В числе ключевых образовательных площадок Агентство называет Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Satbayev University, Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева, а также ряд региональных технических вузов.

Отдельное направление связано с подготовкой специалистов по эксплуатации ядерных энергетических установок.

Как сообщили BAQ.KZ в Министерстве науки и высшего образования, в Алматинском филиале Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» по состоянию на 1 октября 2026 года обучаются 230 человек. Из них 188 студентов бакалавриата и 42 магистранта. При этом 222 человека получают образование за счет государственных грантов Казахстана.

Филиал начал работу в 2022 году на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Здесь реализуются образовательные программы по ядерной физике, эксплуатации ядерных энергетических установок, электронике и автоматике, а также защищенным вычислительным системам.

Обучение бакалавров построено по модели «3+1»: первые три года студенты проводят в Алматы, а четвертый год учатся в головном университете МИФИ в Москве.

«Выпускникам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся диплом НИЯУ МИФИ о высшем образовании», – сообщили в ведомстве.

При этом 230 обучающихся не означают такое же количество будущих работников АЭС. Филиал готовит специалистов по нескольким направлениям, включая информационные технологии.

Помимо университетской подготовки, важную роль играют научные организации.

По информации Агентства по атомной энергии, практическое обучение ведется на базе Национального ядерного центра и Института ядерной физики. Здесь организуют стажировки, дипломные и исследовательские проекты, обучение по реакторным технологиям, радиационной безопасности и мониторингу окружающей среды.

В феврале 2026 года НИЯУ МИФИ и казахстанский Институт ядерной физики подписали меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для атомной отрасли.

Такое взаимодействие позволяет объединять университетское образование с научной и практической подготовкой. Для атомной энергетики это особенно важно, поскольку работа на станции требует не только теоретических знаний, но и навыков обращения со сложным технологическим оборудованием.

Как будут решать проблему нехватки специалистов

Для обеспечения будущих АЭС кадрами Правительство Казахстана утвердило Комплексный план подготовки специалистов для атомной отрасли на 2027–2031 годы.

Документ предусматривает анализ рынка труда, прогнозирование потребности в работниках, обновление образовательных программ и профессиональных стандартов.

Особое внимание уделят сотрудничеству между вузами, научными организациями и предприятиями атомной отрасли.

«План предусматривает анализ рынка труда и прогноз потребности в специалистах с учетом строительства и эксплуатации АЭС, обновление профессиональных стандартов и образовательных программ в соответствии с потребностями предприятий», – сообщил Олжас Орманов.

При этом кадровая потребность не ограничивается первыми годами эксплуатации АЭС. Станциям потребуются сотрудники для постоянного технического обслуживания, модернизации оборудования, контроля безопасности и дальнейшего развития технологических процессов.

Кто будет управлять первыми АЭС: казахстанцы или иностранцы

Отдельный вопрос касается самостоятельной эксплуатации атомных станций. Несмотря на подготовку отечественных кадров, на начальном этапе Казахстан планирует привлекать зарубежных специалистов.

«На начальных этапах реализации проектов АЭС потребуется привлечение зарубежных специалистов и использование международного опыта для обеспечения необходимого уровня компетенций. Одновременно будет развиваться национальный кадровый потенциал с передачей казахстанским специалистам знаний и практических навыков», – пояснил он.

Подготовку эксплуатационного персонала планируется начать заблаговременно, до ввода станций в работу.

В рамках EPC-контрактов, охватывающих проектирование, закупку оборудования и строительство АЭС, предусмотрена подготовка порядка 1 400 работников.

Кроме того, будущие сотрудники казахстанских атомных станций смогут проходить обучение на действующих зарубежных АЭС. Такая практика позволит познакомиться с реальными производственными процессами, особенностями управления реакторными установками и требованиями к безопасности.

Какие возможности атомная энергетика откроет для молодежи

Развитие атомной энергетики создаст спрос на специалистов не только непосредственно на электростанциях, но и в смежных отраслях экономики.

Строительство АЭС потребует развития энергетики, машиностроения, строительной индустрии, информационных технологий, автоматизации и материаловедения.

По международным оценкам, на которые ссылается Агентство по атомной энергии, одно рабочее место в атомной энергетике может способствовать созданию до десяти рабочих мест в других секторах экономики. Речь идет о потенциальном экономическом эффекте, а не о гарантированном количестве вакансий.

Для молодых казахстанцев перспективы трудоустройства также связаны с научными организациями, предприятиями ядерно-топливного цикла, радиационной безопасностью и ядерной медициной.

При этом развитие отрасли потребует не только подготовки новых специалистов, но и постоянного повышения квалификации действующих работников.