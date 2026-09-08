Атырау несколько ночей задыхается от едкого запаха: экологи нашли превышения

Жители Атырау несколько ночей подряд жалуются на резкий неприятный запах, головные боли и ухудшение самочувствия. После обращений горожан специалисты зафиксировали превышение допустимых концентраций ряда загрязняющих веществ, передает корреспондент BAQ.KZ.

Особенно много жалоб поступило в ночь на 7 сентября из микрорайонов Акшагала, Жилгородок, Нурсаи и Авангард. В социальных сетях жители сообщали о едком запахе, который ощущался в разных частях города.

Руководитель Департамента экологии по Атырауской области Аскар Жусипов подтвердил, что превышения предельно допустимых концентраций действительно были зафиксированы.

«Факт превышения предельно допустимой концентрации есть. Он зафиксирован. В основном такое загрязнение наблюдается в ночное и утреннее время. По результатам лабораторных исследований, проведённых в течение двух дней, содержание некоторых загрязняющих веществ оказалось в несколько раз выше допустимой нормы», – сообщил он.

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По словам Жусипова, с 31 августа по 7 сентября ветер в Атырау преимущественно дул с южного и юго-восточного направлений.

«Одним из источников загрязнения, расположенных в этом направлении, является Атырауский нефтеперерабатывающий завод», – отметил глава департамента.

При этом окончательный источник загрязнения пока не установлен.

После фиксации повышенных показателей аким Атырауской области Болат Акчулаков поручил профильным службам усилить проверки. Специалисты санитарно-эпидемиологического контроля провели дополнительные замеры и обследовали потенциальные источники выбросов.

Глава региона также посетил поля испарения «Тухлая балка» и пропарочную станцию АНПЗ, после чего провёл оперативное совещание с представителями государственных органов и нефтеперерабатывающего завода.

Аскар Жусипов отметил, что решить проблему загрязнения воздуха в короткие сроки сложно из-за износа производственных объектов.

«Нужно говорить правду: это очень старый завод. Он был построен в 1940-1945 годах и работает уже более 80 лет. Поэтому полностью устранить неприятный запах за один год невозможно. Это процесс, который требует больших финансовых затрат и времени», – сказал он.

По его словам, даже процедуры, связанные с модернизацией, заменой оборудования и ремонтом, могут занимать несколько лет.

В департаменте также подчеркнули, что при проведении проверок будут руководствоваться исключительно результатами лабораторных исследований.

«Нам неважно, кто что признаёт или не признаёт. У нас есть результаты исследований аккредитованной лаборатории, подтверждающие факт нарушения. Мы работаем исключительно с официальными лабораторными заключениями», – заявил Жусипов.

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Аким области поручил также подготовить предложения по созданию региональной системы мониторинга качества воздуха и провести всестороннюю проверку всех возможных источников загрязнения.

По итогам проверочных мероприятий власти обещали предоставить дополнительную информацию.

Редакция BAQ.KZ также обратилась за официальными комментариями в акимат и Департамент экологии Атырауской области.