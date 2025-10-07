Атырауская ТЭЦ объяснила, почему тарифы на тепло будут расти до 2030 года
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырау прошли общественные слушания по проекту тарифа на производство тепловой энергии ТОО "Атырауская теплоэлектроцентраль" на 2026–2030 годы. Об этом сообщили в Департаменте по регулированию естественных монополий региона, передает BAQ.KZ.
В мероприятии участвовали представители госорганов, депутаты маслихата, СМИ и потребители. Слушания проходили в очном и онлайн-формате.
Согласно представленному проекту, тарифы на тепло (без НДС) планируется установить в размере 8 314 тенге за Гкал в 2026 году, а к 2030 году – 13 192 тенге за Гкал. Таким образом, рост составит почти 60%.
По словам генерального директора ТОО "Атырауская теплоэлектроцентраль" Максота Аленова, повышение связано с несколькими факторами: ростом стоимости природного газа, высоким уровнем износа оборудования и необходимостью реализации инвестиционной программы на сумму 5,8 млрд тенге.
Как отметил Аленов, модернизация и обновление производственных мощностей позволят повысить надежность теплоснабжения и снизить аварийность в отопительный сезон.
Окончательное решение по утверждению тарифов примет уполномоченный орган после рассмотрения всех поступивших замечаний и предложений.
Самое читаемое
- На маршруте "Уральск – Астана" появились новые плацкартные вагоны
- Кызылординских чиновников наказали за незаконные штрафы инвестору
- Обновления в системе ОСМС с 2026 года: что изменится для граждан и мигрантов?
- В Актюбинской области строят завод за 120 млрд тенге
- Как молодежь и инновации меняют лицо Евразии: взгляд из Азербайджана