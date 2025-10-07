В Атырау прошли общественные слушания по проекту тарифа на производство тепловой энергии ТОО "Атырауская теплоэлектроцентраль" на 2026–2030 годы. Об этом сообщили в Департаменте по регулированию естественных монополий региона, передает BAQ.KZ.

В мероприятии участвовали представители госорганов, депутаты маслихата, СМИ и потребители. Слушания проходили в очном и онлайн-формате.

Согласно представленному проекту, тарифы на тепло (без НДС) планируется установить в размере 8 314 тенге за Гкал в 2026 году, а к 2030 году – 13 192 тенге за Гкал. Таким образом, рост составит почти 60%.

По словам генерального директора ТОО "Атырауская теплоэлектроцентраль" Максота Аленова, повышение связано с несколькими факторами: ростом стоимости природного газа, высоким уровнем износа оборудования и необходимостью реализации инвестиционной программы на сумму 5,8 млрд тенге.

Как отметил Аленов, модернизация и обновление производственных мощностей позволят повысить надежность теплоснабжения и снизить аварийность в отопительный сезон.

Окончательное решение по утверждению тарифов примет уполномоченный орган после рассмотрения всех поступивших замечаний и предложений.