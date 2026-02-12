В Атырау специалисты в области авиации Амир Мейрамгалиев и Нурсултан Турсынов разрабатывают беспилотный летательный аппарат, который планируется использовать для промышленности, экологии и служб безопасности. Проект стартовал год назад, и на создание первого прототипа ушло 1 270 часов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Разработчики подчеркнули, что основная цель проекта — мирное применение технологии. Дрон планируется использовать для патрулирования нефтегазопроводов, раннего выявления возгораний камыша и передачи точных координат при чрезвычайных ситуациях. Кроме того, аппарат может доставлять медикаменты в отдалённые населённые пункты, что особенно важно для Атырауской области с непростой экологической обстановкой.

Первый прототип был изготовлен из пластика, однако из-за сильного ветра его прочность оказалась недостаточной. Сейчас инженеры работают над третьей версией дрона из смеси стекловолокна и пластика. В новой модели планируется увеличить размах крыла на 20 сантиметров, установить более мощный аккумулятор и двигатель, что позволит увеличить дальность полёта и эффективность работы.

По словам Нурсултана Турсынова, в Атырау растёт количество 15–18-этажных жилых домов, куда пожарной технике порой трудно добраться. Разрабатываемый дрон сможет поддерживать экстренные службы в таких ситуациях. Кроме того, при производстве аппарата делается акцент на использовании отечественных материалов.

На данный момент проект находится на стадии испытаний.