Атырауские спортсмены завоевали около 700 медалей с начала года

Каждое третье воскресенье августа в Казахстане отмечается День спорта. В честь этой даты в Академическом казахском драматическом театре им. Махамбета состоялось праздничное мероприятие.

Аким Атырауской области Болат Акчулаков отметил высокие достижения спортсменов региона, которые достойно представляют регион на республиканских и международных соревнованиях.

– Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём спорта! Выражаю искреннюю благодарность всем спортсменам, защищающим честь нашей области. Сегодня в регионе создаются условия как для профессионального спорта, так и для массовых занятий. Накануне праздника в микрорайоне Жұлдыз открылся спортивный комплекс. На берегу Урала, возле физкультурно-оздоровительного комплекса, также введён в эксплуатацию тренировочный центр для подготовки спортсменов олимпийского резерва. С начала года наши спортсмены завоевали около 700 медалей, пополнив копилку достижений региона. Легендарный казахстанский спортсмен Жаксылык Ушкемпиров говорил: «Если есть национальный дух, нет неприступной крепости. Только честь ведёт к победе». Желаю вам крепкого здоровья, силы духа и новых побед! – сказал Болат Акчулаков.



В регионе реализуется масштабная программа по развитию спортивной инфраструктуры. В настоящее время строится 23 спортивных комплекса: три – в Атырау, остальные – в сельских населённых пунктах. Кроме этого, продолжается строительство стадиона категории EURO IV на 12 тысяч зрителей, многофункционального комплекса «Атырау Арена» и школы-интерната для одарённых в спорте детей.

В областном центре реконструируются два стадиона, спортивный комплекс «Атырау» и гребная база.

В ходе торжественной церемонии представители спортивной отрасли были отмечены благодарственными письмами акима области за вклад в развитие физической культуры и спорта.

Праздничный вечер завершился концертной программой и театрализованными постановками. Специальным гостем мероприятия стал известный певец, обладатель ордена «Парасат» Сакен Майгазиев.