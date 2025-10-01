С 1 октября 2025 года на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе начались планово-предупредительные работы — ежегодная процедура, направленная на повышение надежности оборудования, безопасность производства и стабильность технологических процессов, передает BAQ.KZ.со ссылкой на пресс-службу завода.

Работы проводятся в строгом соответствии с графиком, утверждённым Министерством энергетики РК, и требованиями в сфере промышленной безопасности.

В рамках технической кампании будет проведена диагностика и обновление ключевых установок: планируется обследование 1174 сосудов и аппаратов, 46 печей, а также свыше 1450 участков технологических трубопроводов. Особого внимания требует замена более 316 тонн катализаторов, ремонт реакторов и модернизация колонн. Всего в ремонтных мероприятиях задействованы свыше 1800 специалистов и 62 единицы специализированной техники.

Параллельно с ремонтными работами предприятие обеспечит бесперебойную отгрузку нефтепродуктов — для этого были заранее сформированы стратегические запасы: 37 тысяч тонн автобензина, 30 тысяч тонн дизельного топлива и 6,8 тысячи тонн авиатоплива. Эти объемы позволят равномерно снабжать западные регионы Казахстана на протяжении всего периода проведения ППР.

Особое внимание в ходе работ уделяется вопросам охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. Поэтапный запуск технологических установок после завершения ремонта запланирован на 25 октября.