ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (АНПЗ) досрочно завершил планово-предупредительные работы и вывел все технологические установки на штатный режим, передает BAQ.KZ.

К настоящему времени с опережением графика запущены вспомогательные и технологические установки первичной и вторичной переработки нефти.

Как сообщает Минэнерго, завод функционирует стабильно, обеспечивая выпуск продукции в соответствии с производственной программой. 6-7 ноября АНПЗ переработал 16,8 тыс. тонн нефти в сутки или до 100 % от проектной мощности, произведено с последующей отгрузкой свыше 10 тыс. тонн сжиженного газа, автобензина АИ-92, межсезонного и зимнего дизельного топлива.

Суточное производство сжиженного нефтяного газа составляет порядка 700 тонн. Возобновление производства на АНПЗ, который обеспечивает 11% всего сжиженного газа в стране, является важным фактором для укрепления стабильности на внутреннем рынке. Дополнительные объемы топлива уже направляются в регионы в соответствии с планом поставок, что позволит полностью покрыть текущие потребности.

Наращивание производства нефтепродуктов и, следовательно, восполнение запасов в регионах будет продолжено. Министерство энергетики держит ситуацию с обеспечением регионов сжиженным газом и бензином на постоянном контроле.