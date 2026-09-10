Атыраускую энергосистему готовят к зимним нагрузкам

В ходе рабочей поездки глава региона посетил Атыраускую ТЭЦ, где ознакомился с ходом ремонтной кампании и подготовкой оборудования к зимним нагрузкам.

Как доложил директор ТЭЦ Максот Аленов, капитальный ремонт котлоагрегатов №2 и №11 уже полностью завершен. На котлоагрегате №9 работы выполнены примерно на 90% и должны завершиться в сентябре. В качестве резервного топлива на станции подготовлено 4,6 тыс. тонн мазута.

Кроме того, в этом году планируется ввести в эксплуатацию турбоагрегат №11 мощностью 25 МВт. До 2029 года в регионе также намерены построить новые генерирующие мощности общей мощностью порядка 200 МВт.

Отдельное внимание уделено состоянию электросетей. ТОО «Атырау Жарык» обслуживает более 204 тыс. потребителей и свыше 9,7 тыс. км линий электропередачи. Сейчас предприятие модернизирует подстанции и заменяет отдельные участки сетей.

В ТОО «Атырауские тепловые сети» сообщили о завершении реконструкции тепловых сетей от ТЭЦ, замене теплоизоляции и наладке систем учета.

Представители АО «KEGOC» также доложили о готовности магистральной энергосистемы региона. После завершения проекта «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана» пропускная способность системы увеличится со 100 до 200 МВт.

Болат Акчулаков поручил обеспечить не только завершение ремонтных работ, но и качественную пусконаладку оборудования перед началом отопительного сезона.

«Времени до начала отопительного сезона остаётся немного. Важно не просто закрыть график ремонтных работ, а обеспечить качественную пусконаладку и проверить готовность оборудования к максимальным зимним нагрузкам», — подчеркнул аким области.

Также поручено усилить взаимодействие между ТЭЦ, городскими тепловыми и электрическими сетями и KEGOC, чтобы обеспечить стабильное тепло- и электроснабжение жителей в отопительный период.